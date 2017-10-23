Хуммельс из-за травмы может не сыграть в матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес может лишиться защитника Матса Хуммельса в предстоящем матче второго раунда Кубка Германии с «РБ Лейпциг», сообщает интернет-издание Sport1.
Хуммельс получил травму в выездном матче 9-го тура Бундеслиги с «Гамбургом», выигранном мюнхенцами со счётом 1:0. У игрока немецкой сборной диагностирован разрыв капсулы в голеностопном суставе.
С «Лейпцигом» «Бавария» сыграет 25 октября на поле соперника.
Ранее сообщалось, что из-за травмы выбыл из строя на шесть недель нападающий мюнхенцев Томас Мюллер.