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Тео Эрнандес: Франция меня не приглашает, и я не закрываю двери перед Испанией

23 октября 2017, понедельник. 07:41 Футбол

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес не исключил, что будет защищать цвета сборной Испании. При этом футболист признался, что изначально надеялся выступать за национальную команду Франции.

«Я не закрываю двери перед сборной Испании, поскольку уже дважды подряд молодёжная сборная Франции меня не приглашает. Из-за этого я нервничаю. И если меня продолжат не приглашать, то я буду рассматривать другие варианты», — приводит слова Эрнандеса AS.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Эрнандес отдал предпочтение испанской сборной. Игрок защищал цвета сборных Франции до 18 и 19 лет.

Тео Эрнандес: будем стоять за Бензема до самой смерти
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Франции — Футбол ФК Реал Мадрид Тео Эрнандес
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