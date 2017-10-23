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Кассано: я был бы как Месси и Неймар, будь у меня другая голова на плечах

23 октября 2017, понедельник. 08:15 Футбол

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, что мог бы добиться гораздо большего, если бы не ленился на тренировках.

«Я проблемный парень, никогда не знаю, с каким настроением проснусь. Я мог бы играть хоть на другой планете, но есть проблема – я не люблю тренироваться. Кроме того, я люблю есть тогда, когда мне этого хочется. Но я понимаю, что этим испортил себя.

Я играл в лучших клубах мира: «Реал», «Интер», «Милан». Если бы у меня была другая голова на плечах, я бы мог играть на Марсе. Я был бы как Месси и Неймар", — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Кассано: предложений из Италии нет. Возможно, я стал слишком громоздким
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Антонио Кассано Лионель Месси Неймар
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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