Игрок «Эйбара» назвал Касемиро забиякой и парнем из дискотеки

Защитник «Эйбара» Хосе Анхель раскритиковал полузащитника мадридского «Реала» Карлоса Касемиро. Между игроками произошла словесная перепалка по ходу матча 9-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:0. В одном из эпизодов игры полузащитник «Реала» Дани Себальос лежал на газоне, а игроки «Эйбара» не выбили мяч за пределы поля. Это очень рассердило Касемиро, и он высказал претензии Анхелю и его одноклубникам. В результате бразилец увидел перед собой жёлтую карточку.
«Я знаю Касемиро со времён совместного выступления за «Порту» и считаю его достойным человеком. Но сегодня он повёл себя неправильно. Он не должен был говорить мне всего этого, назвав меня глупцом. Мне это не понравилось и показалось поведением забияки и парня из дискотеки», — цитирует Анхеля Mundo Deportivo.