Мбаппе: казалось, что у «ПСЖ» нет выхода, но гол Кавани спас нас

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал ничейный исход матча с «Марселем» (2:2) в матче 10-го тура французской Лиги 1. Парижане спаслись от поражения благодаря голу Эдинсона Кавани на 93-й минуте.
«Эдинсон сделал большое дело. Казалось, у нас уже нет выхода, но его гол спас нас. Это был сложный матч. Возможно, мы были немного расслабленны, а вот „Марсель“ провёл хороший матч.
Наша цель заключается в том, чтобы выигрывать титулы. Мы находимся на первом месте и в чемпионате, и в группе Лиги чемпионов, которую также хотим выиграть", — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».
Кавани: «ПСЖ» нужно многое улучшать в своей игре