Хусаинов: если Манчини провоцировал Фернандеса, его могут наказать постфактум

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:0). На 11-й минуте защитник «армейцев» Марио Фернандес влетел двумя ногами в подкате в Доменико Кришито. Арбитр встречи Михаил Вилков дал свисток лишь спустя пару секунд. Фернандес вступил в перепалку с Вилковым, боковым арбитром и наставником «Зенита» Роберто Манчини, который спровоцировал бразильца. В итоге между футболистами, тренерами и арбитрами произошла стычка.
«На семинарах арбитрам даётся такое указание — в момент эмоциональных всплесков и стычек нужно сразу бежать в эпицентр событий. Не свистнуть и следить за тем, что будет дальше, а быть в том самом месте, чтобы быстро погасить конфликт. Вилков с первых же минут матча оказался не готов к такому неспортивному поведению со стороны ЦСКА и «Зенита». Свистнул бы чуть раньше фол Фернандеса на Кришито — и не случилось бы конфликта, а здесь пошли сплошные карточки. Есть ещё один психологический приём: подозвать капитанов и попросить их успокоить свои команды.
Тренеры Роберто Манчини и Игорь Симутенков — такие же полноценные участники процесса, как и футболисты. Если итальянец оскорблял и провоцировал Фернандеса, арбитру нужно было проявить жёсткость и наказать тренера — например, попросить покинуть скамейку запасных и уйти на трибуну. Кстати, если этот момент отмечен в рапорте, то дисциплинарные санкции могут быть применены к Манчини постфактум», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.