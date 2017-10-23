Неймар: моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал своё удаление в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2). На 87-й минуте Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца. Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это предупреждение стало вторым.
«Это слишком раздутое наказание и несправедливое. Я всю игру получал по ногам. На моём теле много синяков. Такая реакция связана с тем, что меня ударили сзади по ногам. Я был зол. Арбитр сделал то, что хотел, позволив «Марселю» остаться в большинстве», — сказал Неймар в интервью Esporte Interativo.
Неймара прикрывают щитами (прямо на поле) и удаляют
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