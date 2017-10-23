«Вест Хэм» даст Биличу два матча, чтобы улучшить ситуацию

«Вест Хэм» принял решение повременить с увольнением главного тренера Славена Билича и даст ему ещё два матча, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, сообщает Sky Sports.
В 9-м туре АПЛ «молотобойцы» дома разгромно уступили новичку Премьер-Лиги «Брайтону» (0:3). Владельцы лондонского клуба решили не увольнять Билича, с которым действует контракт до конца текущего сезона.
«Вест Хэму» предстоят два выездных дерби — против «Тоттенхэма» в Кубке лиги (25 октября) и с «Кристал Пэлас» (28 октября) в Премьер-лиге.
После девятого тура «Вест Хэм» опустился на 16-ю позицию в таблице АПЛ.
Билич: я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»