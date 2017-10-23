«Локомотив» показал таблицу лидирующей группы РФПЛ с помощью эмодзи

Московский «Локомотив» представил нынешнее турнирное положение лидирующих команд российской футбольной Премьер-Лиги с помощью эмодзи.
После 14 сыгранных матчей в таблице лидирует «Зенит», однако если «Локомотив» на своём поле обыграет «Краснодар», то «железнодорожники» сравняются по очкам с сине-бело-голубыми. Встреча состоится сегодня, 23 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» московского клуба.