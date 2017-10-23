А. Кержаков — о лимите: если российский футболист талантлив, он будет играть

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России. Кержаков считает, что если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Ранее президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа иностранцев в петербургском клубе.
«Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнём с себя, а потом уже будем обвинять лимит», — сказал Кержаков в эфире «Нашего радио».
А. Кержаков: надеюсь, в будущем много питерских ребят будет в основе «Зенита»