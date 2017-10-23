Защитник «Зенита» Мевля описал Санкт-Петербург в трёх словах

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал, что недолго думал над предложением перейти в стан петербургской команды летом нынешнего года, а также коротко охарактеризовал Санкт-Петербург.
«Я был в расположении сборной, и через один день нам предстоял матч против Словакии. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в „Зенит“. Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.
Если описать Санкт-Петербург в трёх словах, то скажу — удивительный, большой и дождливый", — сказал Мевля в интервью клубному телевидению.
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