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ЧМ-2018 - Европа
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Генсек ФИФА пригласила участников ВФМС на чемпионат мира–2018

23 октября 2017, понедельник. 12:47 Футбол

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура пригласила участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходившего в Сочи, на предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Независимо от того, сколько вы путешествуете по миру и как тесно взаимодействуете с людьми со всех шести континентов, всегда есть чему учиться. Всегда. Есть что-то волшебное, когда так много молодых людей со всей планеты собираются, чтобы обсудить такие темы, как образование, культура, спорт и развитие. В некотором смысле мы увидим, как строится история, станем свидетелями формирования мира будущего», — поделилась впечатлениями Самура.

Помимо общения с молодёжью она приняла участие в дискуссионной программе фестиваля, наградила победителей турнира болельщиков, дала старт конкурсу проектов «Наследие волонтёрской программы ЧМ-2018», а также обсудила ход подготовки к чемпионату мира.

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи вновь показал, что наша страна готова принимать международные мероприятия абсолютно любого уровня и значения с большим количеством участников и задействованного в подготовке персонала. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того он впервые будет проведён в Восточной Европе. Уверен, проведение чемпионата мира по футболу 2018 года станет ярким праздником не только для любителей спорта, но и для всех жителей России и всего мира», — подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФИФА ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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