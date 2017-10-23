Футболисты грузинского клуба «Чихура» попали в ДТП. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Микроавтобус с игроками грузинского футбольного клуба «Чихура» (Сачхере) попал в ДТП недалеко от города Хашури на востоке Грузии, когда команда возвращались в Тбилиси после выездного матча 31-го тура против «Динамо» Батуми, в котором «Чихура» победила со счетом 2:1.
По словам руководства клуба, никто из игроков не получил серьёзных повреждений, кроме капитана команды Шота Кашия. У защитника диагностирован перелом ключицы. Стоит отметить, что у Шота Кашия вчера, 22 октября, был день рождения. Защитнику исполнилось 33 года.