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Регистрируйся на крупнейший онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»

23 октября 2017, понедельник. 13:37 Футбол

На «Чемпионате» продолжается регистрация на онлайн-турнир по игре FIFA18! Играть можно не выходя из дома. Турнир проходит только онлайн. Старт соревнования – 2 ноября. В этот день будут выложены подробные сетки в каждой платформе, и все участники узнают своих соперников.

Главные призы – кастомизированные консоли, геймпады, Power Bank от компании «Rainbo», игры на выбор от EA Games, сувенирные карточки FIFA Ultimate Team от Fifacards.

Регистрация идёт по 31 октября включительно. Переходите на главную страницу турнира – www.fifa18.championat.com, выберете платформу – PS4, Xbox One или PC и вводите в форму необходимую информацию – почту, FIFA-ID и ссылку на страницу в VK. Контактная информация необходима для связи с соперником и создания сетки.

Общие вопросы можно задать по почте referee@championat.com или в группе VK «Чемпионат. Киберспорт». Приглашайте друзей к игре в своих соцсетях! Расшаривайте www.fifa18.championat.com!

Регистрируйся на крупнейший онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»

Регистрируйся на крупнейший онлайн-турнир по FIFA18 от «Чемпионата»

На «Чемпионате» стартовал крупнейший онлайн-турнир по FIFA18
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
FIFA 18
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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