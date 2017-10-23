Гол Джеко признан лучшим в 3-м туре ЛЧ, мяч Глушакова занял третье место

Гол полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова в ворота «Севильи» (5:1) занял третье место при выборе лучшего гола недели в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Первое место занял точный удар нападающего «Ромы» Эдина Джеко в ворота «Челси» (3:3).
Помимо Глушакова и Джеко номинантами были полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, который отличился в матче с лиссабонским «Спотингом» (2:1), хавбек «Базеля» Таулант Джака, автор гола в ворота ЦСКА (2:0) и защитник «Челси» Давид Луис.
Гол Дениса Глушакова можно посмотреть на странице РФПЛ в «Твиттере».
Видео всех голов можно посмотреть на сайте УЕФА.