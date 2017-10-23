Монтоливо отказался брать капитанскую повязку у Бонуччи

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, минувшим летом перебравшийся в миланский клуб из «Ювентуса», был готов расстаться с капитанской повязкой, которую ранее носил полузащитник Риккардо Монтоливо. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
После поражения от «Сампдории» в 6-м туре Серии А (0:2) Бонуччи сказал своим товарищам по команде: «Если проблема во мне, повязка здесь». Затем защитник попытался вернуть её Монтоливо, но хавбек ответил отказом.
Напомним, что Леонардо Бонуччи получил красную карточку в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0) и может быть дисквалифицирован на две игры.
Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»