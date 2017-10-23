Сборная Казахстана может провести товарищеский матч с Аргентиной. Федерация футбола Казахстана ведёт переговоры с аргентинской стороной о проведении встречи в ноябре текущего года. Об этом в интервью Vesti.kz сообщил спортивный директор казахстанской федерации футбола Игорь Утробин.
«Мы ведём переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоёмкий процесс, да и до 14 ноября остаётся не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40% от общей суммы готова взять на себя казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведём переговоры с потенциальными спонсорами.
Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится», — рассказал Утробин.
Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведёт в Москве товарищеский матч со сборной России.