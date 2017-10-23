Капитан женской сборной США — первая девушка, присоединившаяся к акции Маты

Капитан женской сборной США и лондонского «Арсенала» Хизер О'Рейлли стала первой девушкой, присоединившейся к благотворительной кампании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает Squawka. Отныне 32-летняя американка будет жертвовать 1% от зарплаты на благотворительность.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Ранее к кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.