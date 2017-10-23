Вице-президент РФС вошёл в состав комитета УЕФА по техническому развитию

С 16 по 20 октября в Белфасте прошёл конгресс УЕФА по тренерскому образованию, в котором приняли участие делегаты из 55 стран. Главной целью конгресса является установление новых стандартов образовательного процесса, максимально приближенных к практике.
В рамках конгресса состоялось заседание комитета УЕФА по техническому развитию, где были представлены новые члены органа, в число которых вошёл вице-президент РФС Сергей Анохин, сообщает пресс-служба РФС.
На комитете УЕФА по техническому развитию обсуждались вопросы, связанные с реализацией образовательных программ, программ развития футбола в странах — членах УЕФА.
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