Шевченко: беру полную ответственность за невыход сборной Украины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Украинская команда заняла в своей группе третье место и не попала в финальную часть мирового первенства, которое состоится в России.
«У нас по ходу отборочного цикла было очень много кадровых проблем. За это время через сборную прошло много молодых футболистов, давали возможность проявить себя. Со многими из них мы познакомились, и многие получили место в основном составе. Кадровые проблемы были на флангах обороны и в нападении. Каждую игру мы сталкивались с этими вопросами, потому что кто-то из игроков не получал игровой практики, кто-то травмировался. Даже вызывали Караваева из-за нехватки защитников.
В сборной нет определённой ровной конкуренции на некоторых позициях. Есть определённый костяк в команде, есть линии, где мы укомплектованы очень хорошо, а есть линии, где просто нет квалифицированных игроков. Беру полную ответственность за невыход на чемпионат мира. Команда не достигла результата, но мы боролись до конца, и даже в последней игре у нас был шанс.
У меня есть данные, которые говорят о том, что Украина занимает второе место после Хорватии по всем статистическим показателям. Мы занимаем первое место по созданным моментам и ударам, но практически последнее место – по реализации. Хочу остаться работать с национальной командой. Я вижу прогресс, я верю в украинских футболистов. Дальше решение за федерацией футбола и за исполкомом, где должны решить – продлят контракт со мной или нет.
Я – системный человек и подхожу ко всему системно. Если брать мою работу, то хотелось бы получить больше времени, это единственное, что нам мешает. Хотелось бы больше работать с командой, ведь те ошибки, которые мы допустили, можно было бы исправить, если бы у нас было больше времени», – приводит слова Шевченко FootballHub.