Неймар: в матче с «Марселем» фанаты кидали сок, булочки, я мог пообедать на поле

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал поведение болельщиков в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2). По ходу встречи, когда Неймар пытался подать угловой, болельщики «провансальцев» начали кидать посторонние предметы на поле.
«Болельщики кидали в меня всевозможные объекты, я бы мог пообедать на поле. Были булочки, апельсиновый сок, кока-кола, это слишком, это не футбол. Это всё равно что пойти в ресторан и кидать в шеф-повара нож или вилку», — цитирует Неймара Sport.es.
Напомним, что по ходу матча Неймар за второе предупреждение был удалён с поля.
Видео этого эпизода, на котором фанаты кидают посторонние предметы в Неймара, можно посмотреть в «твиттере» интернет-издания Goal.
Неймара забросали посторонними предметами, когда он пытался подать угловой