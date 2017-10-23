Новым главным тренером «Эвертона» может стать наставник «Бёрнли»

Руководство «Эвертона» рассматривает кандидатуру главного тренера «Бёрнли» Шона Дайча на аналогичный пост в своём клубе. Как сообщает The Telegraph, также в своих рядах Дайча хотел бы видеть «Лестер Сити», который недавно уволил Крэйга Шекспира.
«Бёрнли» в текущем сезоне под руководством Дайча после девяти туров занимает в турнирной таблице АПЛ восьмое место.
Сегодня «Эвертон» объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Скорее всего, исполняющим обязанности станет тренер молодёжной команды Дэвид Ансуорт.
Куман работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством голландца после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции.
«Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера