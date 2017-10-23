Игроки «Зенита» получили два выходных после игры с ЦСКА

После завершения матча 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА игроки «Зенита» получили два дня выходных. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
«Во вторник в тренировочном центре соберутся игроки, не принимавшие участие в тренировках национальных сборных. В полном составе зенитовцы начнут подготовку к встрече с московским «Локомотивом» в среду. Планируется, что команда проведет две тренировки», — информирует сайт клуба.
Маммана: «Зенит» и ЦСКА стремились к победе, поэтому игра вышла такой жёсткой