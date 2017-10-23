Спаллетти: «Сампдория» находится на одном уровне с «Интером»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с «Сампдорией» (24 октября) в 10-м туре итальянской Серии А.
«Сампдория» — сильная команда, которая отлично играет в футбол. Возможно, по сравнению с прошлым сезоном они потеряли какие-то важные кусочки пазла, но качество их игры остаётся прежним. «Сампдория» находится на одном уровне с нами, они закончили прошлый сезон лучше нас.
Будет ли завтра ротация? Трудно сказать, мне нужно оценить состояние игроков. Вчера у всех присутствовала усталость, поэтому нам нужен ещё один день, чтобы восстановиться", — цитирует Спаллетти Football Italia.
После девяти туров «Интер» (23 очка) занимает второе место в таблице Серии А, «Сампдория», сыгравшая на матч меньше, набрала 17 баллов и идёт шестой.