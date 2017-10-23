100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Баста: возможно, у меня больше доводов, чем у кого-либо, почему я болею за ЦСКА

23 октября 2017, понедельник. 17:40 Футбол

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, почему болеет за московский ЦСКА. Музыкант посетил недавний матч «армейцев» с «Базелем» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Я из семьи военных, четыре поколения военных людей. Поэтому у меня, возможно, больше, чем у кого-либо, доводов, почему я болею за эту команду. Анонимно посещая на секторе матчи любимой команды, я остаюсь верен своему выбору.

В рядах фанатов ЦСКА у меня много единомышленников, много друзей, людей, с которыми мы вместе прошли разные этапы в жизни. В каком бы состоянии клуб ни был, главное — что происходит на секторе. Какая бы трагедия ни была на поле, сектор показывает, что мы вместе", — сказал Баста в интервью пресс-службе ЦСКА.

Баста с фанатами, Газзаевы и странное празднование гола. Фото ЦСКА – «Базель»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
19:04 Деменко: если «Краснодар» проиграет, кресло под Шалимовым сильнее закачается
18:56 Инфантино: абсолютно все чемпионаты нуждаются в системе видеопомощника арбитра
18:51 Джикия: если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его
18:47 Лебедев: думаю, если «Краснодар» и проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят
18:43 Мораес: ничья с «Шахтёром» — не тот результат, который хотело киевское «Динамо
18:42 Джикия: я склонен к ожирению и набираю вес даже от воздуха
18:32 Мата: в «МЮ» знали, что поражение случится, но АПЛ — это не спринт, а марафон
18:27 Джикия — о борьбе в РФПЛ: пусть наверху не расслабляются, «Спартак» наступает
18:22 Юрист: белорусская федерация не может подать жалобу на игрока «Зенита» Капленко
18:21 Комиссия камбина РФ одобрила проект по штрафам за манипуляции с билетами на ЧМ
18:14 Мбаппе: почему бы не наказывать арбитров после матча, как и футболистов?
18:01 «Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
18:01 Кэхилл: сейчас только середина октября, вопрос о титуле АПЛ всё ещё открыт
17:55 «Уфа» сняла странный проморолик с поеданием торта
17:47 Кейн: на каком-то этапе я хочу стать лучшим игроком в мире
17:40 Баста: возможно, у меня больше доводов, чем у кого-либо, почему я болею за ЦСКА
17:33 В. Игнатьев: потенциал у сборной России огромный
17:27 Спаллетти: «Сампдория» находится на одном уровне с «Интером»
17:23 Игроки «Зенита» получили два выходных после игры с ЦСКА
17:21 Клопп заинтересован в трансфере Дракслера, но игрок хочет остаться в «ПСЖ»
17:18 Коутиньо: все голы «Тоттенхэма» «Ливерпулю» можно было бы предотвратить
17:14 Конте: думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами «Челси»
17:09 Паскуато: всё написанное про мои претензии к «Крыльям Советов» — неправда
16:54 Новым главным тренером «Эвертона» может стать наставник «Бёрнли»
16:46 Неймар: в матче с «Марселем» фанаты кидали сок, булочки, я мог пообедать на поле
16:41 В «Арсенале» раскритиковали работу арбитра в матче с «Анжи»
16:25 Шевченко: беру полную ответственность за невыход сборной Украины на ЧМ-2018
16:20 Капелло исключил возможное возвращение в «Милан»
16:09 Вице-президент РФС вошёл в состав комитета УЕФА по техническому развитию
16:07 А. Тихонов: «Крылья Советов» и «Рубин» сейчас находятся на разных полюсах
16:00 Капитан женской сборной США — первая девушка, присоединившаяся к акции Маты
15:41 Сборная Казахстана может провести товарищеский матч с Аргентиной
15:35 «Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера
15:28 Монтоливо отказался брать капитанскую повязку у Бонуччи
15:21 Полузащитник Гулиев: очень приятно отличиться в Премьер-Лиге, давно этого хотел
15:10 Гришин: надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень
14:55 В «Баварии» сообщили, что Мюллер пропустит около трёх недель
14:53 Галактионов: прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок
14:29 Гол Джеко признан лучшим в 3-м туре ЛЧ, мяч Глушакова занял третье место
14:28 В Кубке Таиланда вратарь пропустил пенальти, убежав праздновать промах соперника
14:20 Каррера: Черчесов ведёт очень хорошую работу в сборной России
14:06 «ПСЖ» и «Селтик» оштрафованы в сумме на € 15 тыс. по итогам матча Лиги чемпионов
14:02 Билеты на матч «Севилья» — «Спартак» не поступят в свободную продажу
14:01 Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией
13:52 Три человека серьёзно пострадали во время драки фанатов в Брюгге
Все новости RSS
Партнерский контент