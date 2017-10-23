Баста: возможно, у меня больше доводов, чем у кого-либо, почему я болею за ЦСКА

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, почему болеет за московский ЦСКА. Музыкант посетил недавний матч «армейцев» с «Базелем» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Я из семьи военных, четыре поколения военных людей. Поэтому у меня, возможно, больше, чем у кого-либо, доводов, почему я болею за эту команду. Анонимно посещая на секторе матчи любимой команды, я остаюсь верен своему выбору.
В рядах фанатов ЦСКА у меня много единомышленников, много друзей, людей, с которыми мы вместе прошли разные этапы в жизни. В каком бы состоянии клуб ни был, главное — что происходит на секторе. Какая бы трагедия ни была на поле, сектор показывает, что мы вместе", — сказал Баста в интервью пресс-службе ЦСКА.
Баста с фанатами, Газзаевы и странное празднование гола. Фото ЦСКА – «Базель»