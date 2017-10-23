«Уфа» сняла странный проморолик с поеданием торта

Футбольный клуб «Уфа» выпустил странный проморолик. По сюжету видео девушка с пышными формами поедает торт не самым аккуратным образом. После этого она встаёт на ворота, а затем ролик резко обрывается.
Что рекламирует данное видео и к какому событию оно приурочено, пока остаётся загадкой. В клубе обещают, что полное видео появится на сайте «Уфы»в течение двух дней. В Сети видео уже окрестили «самым трешовым роликом в РФПЛ».
Странный проморолик футбольного клуба «Уфа» можно посмотреть на «Чемпионате».