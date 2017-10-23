«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Лысов, Фернандеш, Фарфан.
Запас: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Рыбусь, Эдер.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запас: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мамаев, Подберёзкин, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Ристич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
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