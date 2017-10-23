Мбаппе: почему бы не наказывать арбитров после матча, как и футболистов?

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал удаление нападающего Неймара в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:2). Парижане спаслись от поражения благодаря голу Эдинсона Кавани на 93-й минуте.
«Я не буду обвинять судью, на него и так оказывается много давления. Но арбитры равняются только сами на себя. Мы не можем обсуждать с арбитрами их решения. Поэтому им кажется, что они выше футболистов. В этом-то и проблема, ведь мы вместе делаем одно дело. Думаю, нужно создать комиссию, которая это исправила бы.
У нас есть удалённый Неймар. Почему бы не наказывать арбитров после матча, как и футболистов?» — цитирует Мбаппе Goal.
Неймар: моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым