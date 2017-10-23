Комиссия камбина РФ одобрила проект по штрафам за манипуляции с билетами на ЧМ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира 2018 года.
За незаконную реализацию билетов в законопроекте установлены следующие штрафы: от 50 тыс. рублей — для граждан; от 150 тыс. – для должностных лиц; не менее 150 тыс. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица; от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юрлиц.
Штрафы в законопроекте за реализацию поддельных билетов установлены в размере: на граждан — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на должностных лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.