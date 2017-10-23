Джикия: я склонен к ожирению и набираю вес даже от воздуха

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как следит за своим весом.
«Раньше я был невысокий, худой. Потом в какой-то момент очень быстро вырос. Меня моя комплекция и вес вполне устраивают. Я слежу за собой. Если бы я не следил, то сейчас бы весил примерно 100 килограммов. И это не шутки. Я знаю свой организм. Я склонен к ожирению. Я даже от воздуха набираю вес. Поэтому стараюсь меньше дышать.
Пристрастие к фастфуду? Мне кажется, любой ребенок в детстве любил чизбургеры и всё такое. Сейчас с этим покончено, ничего лишнего себе не позволяю. Вот с Джано лучше не ходить в такие места. Мы с ним заказываем одинаковую еду, он спокойно кушает, а утром просыпается, и у него минус 300-400 граммов. И я бы не сказал, что он много ест. Просто если мы с ним где-то сидим, кушаем одно и то же в одинаковых количествах, у него потом минус 300-400 граммов, а у меня плюс. По ходу его граммы мне передаются», — сказал Джикия в интервью «Российской газете».