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Джикия: если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его

23 октября 2017, понедельник. 18:51 Футбол

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины, который пройдёт в Москве 11 ноября.

«Будет интересно. Если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его. У Дмитрия Комбарова есть опыт игры против Месси. Понятно, что против него сложно играть. Пять „Золотых мячей“ говорят сами за себя», — сказал Джикия.

Также футболист рассказал о методах работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Он знает, когда нужно пошутить, расслабить команду. А когда нужно накричать, где-то пожёстче объяснить. Помню, в матче с Кореей он с бровки что-то кричал мне, пытался помочь. И это нормально. Он прекрасно знает, что и как делать. И как и с кем общаться», — отметил Джикия.

Джикия: я склонен к ожирению и набираю вес даже от воздуха
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Георгий Джикия Лионель Месси Станислав Черчесов товарищеские матчи
Новости. Чемпионат мира 2018
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