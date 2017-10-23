Джикия: если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины, который пройдёт в Москве 11 ноября.
«Будет интересно. Если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его. У Дмитрия Комбарова есть опыт игры против Месси. Понятно, что против него сложно играть. Пять „Золотых мячей“ говорят сами за себя», — сказал Джикия.
Также футболист рассказал о методах работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Он знает, когда нужно пошутить, расслабить команду. А когда нужно накричать, где-то пожёстче объяснить. Помню, в матче с Кореей он с бровки что-то кричал мне, пытался помочь. И это нормально. Он прекрасно знает, что и как делать. И как и с кем общаться», — отметил Джикия.