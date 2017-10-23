Инфантино: абсолютно все чемпионаты нуждаются в системе видеопомощника арбитра

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз выступил за введение системы видеопомощника арбитра (VAR).
«Мы не можем представить футбол в 2017 году без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в ее внедрении.
Окончательное решение будет в марте, но мы не можем допустить, чтобы на чемпионате мира в 2018 году ошибка судьи решала исход матча. Мы должны помочь судьям, но пока трудно сказать, когда система появится повсеместно. Футбол становится очень быстрым, судьям трудно следить за ним без VAR», — цитирует Инфантино Marca.
Инфантино: ФИФА готова ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято