Орлов: Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу стычки полузащитника Понтуса Вернблума и форварда Артёма Дзюбы в матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.
«Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор. Что касается мата с его стороны, то, видимо, у него в Швеции был учитель русского языка, который мигрировал после уголовного срока из России, и поэтому у него сильно развита лагерная тематика.
Вернблум — человек очень хороший, но на поле он провокатор. Вот эти все падения Понтуса и хватания за лицо, как будто его ударили кастетом!» — сказал Орлов.
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