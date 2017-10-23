Сёмин: у «Локомотива» сложный календарь, но к нему мы должны быть готовы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (23 октября).
«У нас сложный календарь, но к нему мы должны быть готовы. В прошлом году в такой ситуации был „Краснодар“, сейчас — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Ничего особо необычного.
Наверное, необычно то, что в сегодняшнем матче много атакующих игроков у краснодарцев. У нас их тоже достаточно много. Поэтому игра будет интересная, захватывающая, со многими атаками. Ротация — нормальная ситуация, и Эдер по этой причине не вышел в основе. Мы поменяли тех, кто до этого сыграл похуже или чуть хуже выглядит физически. Игра покажет, правильное ли решение мы приняли.
Игра покажет, готов ли Алексей Миранчук к матчу. Я надеюсь, что он готов полностью. Вчера он хорошо провёл тренировку, и никаких проблем у него не возникало", — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».