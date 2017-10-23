Дети-сироты из 10 стран встретятся в Москве на турнире «Будущее зависит от тебя»

С 26 по 27 октября в России впервые в истории страны пройдёт международный этап соревнований по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В матчах примут участие 11 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет из 10 государств: Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Республики Беларусь и России.
Программа турнира, организованного компанией «МегаФон», начнётся 25 октября с вечера знакомств, где ребята с помощью переводчиков из числа студентов-волонтёров РУДН (партнёра мероприятия) смогут познакомиться друг с другом, открыть для себя другие страны и рассказать сверстникам со сцены о своей родине. Это станет первым шагом, который поможет участникам преодолеть культурные и языковые барьеры и найти новых друзей. На вечере знакомств ребята также сразятся в игру FIFA на консолях PS4 при поддержке компании PlayStation Россия; победителю достанется честь поднять флаг соревнований «Будущее зависит от тебя» во время официальной церемонии открытия.
Церемония открытия международного этапа соревнований пройдёт 26 октября 2017 г. в большом футбольном манеже ФК «Локомотив» (Москва, ул. Большая Черкизовская, 125) и начнётся в 10:00. Игровые матчи состоятся 26 и 27 октября, ребята сразятся в двух возрастных категориях – младшей (2004-2005 г.р.) и старшей (2002-2003 г.р.).
Помимо спортивной составляющей участников также ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа, в том числе экскурсия по крупнейшему в России и в Европе спорткомплексу «Лужники» и вечерний круиз по Москве-реке на панорамной яхте, организованный партнёром международного этапа соревнований – флотилией «Рэдиссон Ройал». Во время круиза состоится церемония награждения юных чемпионов.