Орлов: почему же И. Денисов не заслуживает уважения тренеров сборной России?

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу игры полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Возможно, Денисов станет джокером для „Локомотива“ в предстоящем матче с „Зенитом“. Конечно, он проведёт одну из своих лучших игр против бывшей команды. В этом даже не приходится сомневаться.
Есть дискуссия по поводу того, надо ли брать его в сборную России. Пока не берут, но Игорь — стержень игры, позволяющий держать «Локомотив» наверху. Почему же он не заслуживает уважения тренеров сборной? Денисов в прекрасной форме, и он помогает своему клубу», — сказал Орлов.
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