Радимов: стратегически ничья с ЦСКА — это нормальный результат для «Зенита»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
«Со стратегической точки зрения, ничья с ЦСКА — нормальный результат для „Зенита“. „Армейцев“ не подпустили, сами набрали очко на поле довольно сильного соперника. Плюс вы знаете, что накануне „Спартак“ тоже потерял очки — в матче с „Амкаром“. Мы увидели два разных тайма. Основная причина проблем „Зенита“ в первые 45 минут — совершенно не хватало агрессии. „Армейцы“ же были агрессивны и практически за каждый мяч боролись очень серьёзно. Так и нужно играть в подобных встречах, чтобы искры из глаз летели.
У „Зенита“ уже был отрезок из двух матчей без забитых мячей, а в следующей встрече команда тогда забила четыре „Ахмату“. Значит, и в игре с „Локомотивом“ должно прорвать. Но если отбросить шутки в сторону, то с „железнодорожниками“ придётся тяжело. „Локомотив“ наверняка будет строго играть в обороне, перекроет все зоны, и надо быть внимательными при стандартных положениях у своих ворот, поскольку команда Сёмина их действительно хорошо использует. Если дать одному из Миранчуков пространство разбежаться, то он может доставить проблемы нашей линии обороны», — сказал Радимов.