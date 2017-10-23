Бобан: у нас с Шевченко нет проблем, чтобы сказать друг другу правду в лицо

Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан поделился мыслями о работе экс-одноклубника, Андрея Шевченко, на посту главного тренера сборной Украины, которая не смогла пробиться на чемпионат мира — 2018.
«Работа тренерского штаба сборной Украины находится в процессе становления. Андрей Шевченко и Мауро Тассотти хоть и являются моими друзьями, я их без проблем могу критиковать, как это происходило в прошлом. Но сейчас они сделали действительно отличную работу, сформировали команду, которая имеет чёткое представление, как действовать, но по-прежнему не имеет реально качественной коллективной игры футболистов.
Шевченко мне — как брат, и я с ним действительно часто разговариваю. У нас нет проблем в том, чтобы сказать правду друг другу в лицо. Когда-то я не соглашался с некоторыми его решениями, но сейчас он всё делает правильно. С тех пор как Шевченко стал тренером сборной Украины, я увидел, что он проделал большую работу. У него непростая задача", — сказал Бобан.