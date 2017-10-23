Бонуччи: игроки «Милана» поддерживают Монтеллу, нужно держаться вместе

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи заявил, что команда поддерживает главного тренера Винченцо Монтеллу, который находится на грани увольнения из-за неудачных результатов россонери в последнее время.
«Тренеры всегда оказываются теми, кого больше всего атакуют. Но мы поддерживаем Монтеллу, нужно держаться вместе. Впереди много работы по построению команды, всё зависит от нас», — цитирует Бонуччи Football Italia.
По итогам девяти туров Серии А «Милан» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»