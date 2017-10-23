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Бонуччи: игроки «Милана» поддерживают Монтеллу, нужно держаться вместе

23 октября 2017, понедельник. 21:11 Футбол

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи заявил, что команда поддерживает главного тренера Винченцо Монтеллу, который находится на грани увольнения из-за неудачных результатов россонери в последнее время.

«Тренеры всегда оказываются теми, кого больше всего атакуют. Но мы поддерживаем Монтеллу, нужно держаться вместе. Впереди много работы по построению команды, всё зависит от нас», — цитирует Бонуччи Football Italia.

По итогам девяти туров Серии А «Милан» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Винченцо Монтелла Леонардо Бонуччи
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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