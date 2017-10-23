Тоголезский футболист получил награду ФИФА за фэйр-плей

Тоголезский нападающий Франсис Коне, выступающий за чешскую команду «Зброёвка», получил награду ФИФА за фэйр-плей по итогам 2017 года. Об этом было объявлено на церемонии награждения, которая проходит в Лондоне.
Африканский футболист в начале года, выступая за «Словацко», спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу во время матча, когда тот потерял сознание после столкновения. 26-летний Коне не позволил вратарю погибнуть после того, как у него запал язык.
Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.
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