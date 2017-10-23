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Нигматуллин: посмотрите, сколько ударов «Амкар» заблокировал. Настоящие мужики!

23 октября 2017, понедельник. 22:55 Футбол

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Посмотрите, сколько ударов наша команда заблокировала. Ложились под мяч, стелились — настоящие мужики! Нашу оборону тяжело вскрывать, соперник пытался бить издали, но наши защитники ничего им не позволили.

Конечно, результат положительный, если исходить из того, что мы играли против чемпиона страны. Команда сейчас набрала хороший ход, выиграла в Лиге чемпионов. Мы отыграли на ноль и набрали очко на выезде», — сказал Нигматуллин в эфире «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Спартак Артур Нигматуллин
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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