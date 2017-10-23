Криштиану Роналду — лучший футболист 2017 года

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).
В этом году Роналду выиграл с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17, забив 12 голов в 13 матчах.
Роналду выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Также 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» и один раз — награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Marca.
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