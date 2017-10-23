Роналду: очень рад дважды подряд выиграть награду ФИФА

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от выигрыша награды «Лучшему футболисту 2017 года» по версии ФИФА. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона», «ПСЖ»).
«Большое спасибо всем ребятам, которые голосовали за меня. Хотел бы упомянуть Неймара и Лео, которые тоже здесь. Тренер, болельщики и президент „Реала“ поддерживали меня весь год, так что я благодарю их. Я очень рад дважды подряд выиграть эту награду, это отличный момент для меня. Мне приятно быть здесь вместе с лучшими игроками, я очень счастлив, спасибо вам», — сказал Роналду в своей речи на сцене.
Роналду выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Кроме того, 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» и один раз — награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.