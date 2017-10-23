Монтелла: мне не нравятся результаты «Милана», но не качество игры

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от неудачного старта команды. «Милан» после трёх поражений подряд в Серии А сыграл вничью с «Дженоа», увеличив свою серию без побед.
«Мы хорошо играем, мне не нравятся результаты „Милана“, но не качество игры. Не хватает везения.
Что касается VAR, то я просто попросил внести некоторую ясность. Если мы живём в мире телевидения, нам нужно этим пользоваться. VAR разрешила много спорных ситуаций, Бонуччи просто не повезло в эпизоде с удалением, — цитирует Монтеллу Football Italia.
Монтелла: после таких игр «Милану» нужно объединиться ещё сильнее