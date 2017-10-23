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Фанаты «Лацио» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские изображения

23 октября 2017, понедельник. 23:55 Футбол

Болельщики «Лацио» снова отметились скандальным поведением. Фанаты римского клуба после домашнего матча с «Кальяри» (3:0) в 9-м туре Серии А оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером.

Фанаты «Лацио» разместились на трибуне болельщиков «Ромы», так как их собственная трибуна на стадионе «Олимпико» была закрыта из-за расистских песен. Решение переместить фанатов на трибуну поклонников «Ромы» принадлежало руководству «Лацио». Судя по всему, в ближайшее время федерация футбола Италии начнёт расследование и накажет клуб.

Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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Лацио Рома Болельщики — Футбол
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