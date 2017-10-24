Аллегри: Конте всё доказал, выиграв с «Челси» АПЛ в первом же сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил наставника «Челси» Антонио Конте, который вошел в тройку финалистов на звание лучшего тренера 2017 года по версии ФИФА вместе с Аллегри. В итоге приз достался рулевому мадридского «Реала» Зинедину Зидану.
«Конте — отличный тренер, он выиграл английскую Премьер-лигу в первый же год и доказал свой уровень. Он все время получал необходимые результаты на всех местах работы, в том числе и в «Ювентусе», — цитирует Массимилиано Аллегри Football Italia.
Зидан — лучший тренер года по версии ФИФА