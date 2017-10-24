Берлускони: у «Милана» уже есть некоторые финансовые проблемы

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о финансовых проблемах россонери. Берлускони продал клуб Ли Йонхону в апреле, после чего последовала крупная летняя трансферная кампания.
Тем не менее, покупка клуба финансировалась американским хедж-фондом Elliott Management, который возьмет «Милан» под свой контроль, если кредит не будет погашен.
«Я знаю, что у «Милана» уже есть некоторые финансовые проблемы. Меня беспокоит молчание мистера Ли. Если команда по-прежнему будет плохо себя показывать, то, возможно, Elliott возьмет клуб под свой контроль уже весной, но реальная проблема заключается в том, что долг будет составлять где-то около 100 миллионов евро, а клуб при этом останется без Лиги чемпионов. Это не лучшая перспектива», — цитирует Берлускони Telelombardia.