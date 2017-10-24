Вилюш: если продолжим работать, то «Ростов» ожидает взлёт в турнирной таблице

Польский легионер «Ростова» Мацей Вилюш выразил уверенность в том, что команда преодолеет серию неудач и по ходу сезона поднимется в турнирной таблице.
«До перехода в «Ростов» я знал, что здесь будет строиться новая команда. Большинство футболистов, которые играли в Лиге чемпионов, покинули клуб. Понимал, что для достижения результата команде нужно будет время, чтобы сыграться.
У нас было отличное начало сезона, но в последних матчах нам немного не везёт. Однако даже при отсутствии должного результата команда играет хорошо. Если продолжим работать, думаю, скоро нас ожидает взлёт в турнирной таблице», — отметил Вилюш в эфире передачи «Футбол России».
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