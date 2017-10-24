Иммобиле: у этого состава «Лацио» есть всё, чтобы творить большие дела

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после победы над «Кальяри» (3:0) в девятом туре Серии А поблагодарил болельщиков за поддержку и высказал мнение о том, что римский клуб способен на большие свершения в текущем сезоне.
«Для нас было важно сохранить победный ход и продолжать удивлять. Наши достижения последнего времени действительно невероятны. Благодарю наших болельщиков за поддержку, это было замечательно.
Мы могли бы забить больше голов, но нашей команде просто нужно сосредоточиться, поскольку у этого состава есть всё, чтобы творить большие дела. Это наша шестая победа кряду, и мы не хотим останавливаться», — отметил форвард в эфире Mediaset Premium.
«Лацио» разгромил «Кальяри» и сравнялся по очкам с «Ювентусом» в таблице Серии А