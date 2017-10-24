Арутюнянц: зимой «Ростов» планирует усиление в каждую линию по два человека

Новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился планами на зимний трансферный период, а также прокомментировал назначение Романа Адамова на должность главы детско-юношеских команд клуба
«Мы в процессе становления команды, смотрим по линиям, и в каждой нужно усиление. Уже с сентября ведём переговоры по потенциальным новичкам с рядом клубов, агентов. Планируем усиление в каждую линию по два человека.
Руководителем детско-юношеских команд клуба мы назначили классного специалиста Романа Адамова. Мы с ним пообщались, и он принял наше предложение. У него есть понимание и программа, как развивать детско-юношеский футбол в Ростовской области. У нас большие планы по академии. Нам бы хотелось, чтобы через два-три года мы ежегодно получали по два-три подготовленных, высококлассных футболиста, которые могли бы усилить основную команду», — отметил функционер в эфире передачи «Футбол России».